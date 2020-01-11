Başkan Yazıcı, görme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla gözlerine bandaj taktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yazıcı, görme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla gözlerine bandaj taktı - Son Dakika

Başkan Yazıcı, görme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla gözlerine bandaj taktı

6 saat önce

Tuzla'da 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Başkan Yazıcı, görme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla gözlerine bandaj taktı, System.String[]

Tuzla'da 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı görme engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturmak amacıyla gözlerine bandaj taktı. Düzenlenen etkinlikte görme engelli bireyler skeç oynadı, şarkılar söyledi ve doyasıya oyunlar oynadı.


Tuzla Belediyesi öncülüğünde Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası için etkinlik düzenlendi. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen etkinlikte görme engelli Mustafa Gürel Beyaz Baston Şiiri'ni, müzik öğretmeni olan Serdar Akyüz ile görme engelli Zübeyde Gülen, Anıl İpek ve Ömer Efe Yıldız solo konser verdi.Konserden oldukça keyif alan vatandaşlar sosyal medya hesabından konser dinletisini canlı yayın yaptı. Daha sonrasında ise görme engelli olan Mustafa Gürel ve Ekibi Beyaz Baston Skeci'ni Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı için oynadılar. Skeci çok beğenen Başkan Şadi Yazıcı sahneye çıkarak oyuncuları tek tek tebrik edip oyunculara beyaz baston dağıttı. Sonrasında ise kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Skeç sonrası Özel Çocuklar Komisyonu halk oyunları gösterisini izleyicilere sundu. Oyun sonrasında İstanbul Hoş Seda Görme Engelliler Müzik Grubu Dinletisi ile programa katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Eğlenceye de ortak olan Başkan Şadi Yazıcı görme engelli bireyler ve aileleri ile de karşılıklı oyun oynadı.


Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasına dikkat çekerek, "7-14 Ocak arasında düzenlenen Beyaz Baston projesi çok hoşuma gitti. Sadece beyaz baston desek, görme engelliler haftası diye bir kelime kullanmayı istemiyorum. Sadece beyaz baston haftası olsa sanki daha iyi olur gibi geldi bana. Çünkü biz sizinle o kadar güzel duygular, o kadar güzel duygular yaşadık ki. Sizin gibi yürekleri açık, geleceği gören insanlara sevgiyle yaklaşan kardeşlerimizi görünce asıl bu haftanın Beyaz Baston Haftası olması gerektiği, ama diğer günlerin de kalbi kararmış, geleceği göremeyen, insanların kalbine bakamayan insanlar için de engelliler günleri diye de yaymak lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

Engelliler Haftası, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 11 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Memur emeklilerine 3 aylık fark olarak en az 416 lira yatırılacak Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
22:52 Silivri'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
22:46 İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:45 DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni - DEİK Başkanı Nail Olpak - Son Dakika
22:45 Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı - Son Dakika
22:45 Yozgat'ta trafik kazası: 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika
21:59 Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 22:56:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yazıcı, görme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla gözlerine bandaj taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]