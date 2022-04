BAŞKAN YAZICI, MİNİBÜSÇÜ ESNAFI İLE İFTAR YAPTI - Son Dakika

? Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla ve çevre ilçelerde görev yapan minibüsçü esnafı ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Yazıcı iftar programında yaptığı konuşmada,? Tuzla'da planlama yaparken her zaman geleceğe yönelik planlar yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımız ile ilçemizi daha iyi noktaya nasıl çıkartırız, esnafı daha iyi noktaya nasıl getiririz diye düşünüp hesaplar yapıyoruz? dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftar programları ile sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler, şehit ve gazi aileleri buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Yazıcı, Tuzla ve çevre ilçelerde görev yapan minibüsçü esnafı ile iftar programında bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda minibüsçü esnafı katıldı. Başkan Yazıcı da iftar programına katılan esnaflar ile tek tek sohbet ederek yakından ilgilendi. İftar sonrasında Başkan Yazıcı'ya minibüsçü esnafına verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

'ESNAFIMIZI EN İYİ NOKTAYA NASIL ÇIKARTIRIZIN HESABINI YAPIYORUZ'

İftar sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, 'Tuzla'da çok iş yapmaya çalıştık. Elimizden gelen tüm gayret ve çabayı göstermeye çalıştık. Tuzla'daki yapmış olduğumuz hizmetlerin tamamı ile Tuzla'nın gelişimini ele aldık. Gelişim eşittir medeniyet, medeniyet eşittir gelişimi ayırt etmek çok zordur. Medeniyetin en önemli kısmı ise ulaşım ağlarının ulaşması ve ulaşımda toplu ulaşımın sağlanmasıdır. Ben az önce Tuzla Marina'daydım. Çok sayıda turist gördüm. Tuzla'ya İstanbul'un her noktasından insanlar geliyor. Şimdi yeni yatırımlarımız ile beraber sahilde yeni konutların oluşması, yeni fuar ve özellikle konferans alanları ile birlikte konferans turizminin de gelişeceği Tuzla olacak. Yukarı da endüstri bölgesinin ilanı olsun, yeni 2 tane sanayi bölgesi ile beraber bir de bioteknoloji üssünün kurulması konusunda son aşamaya gelindi. Bunların hepsi demek yeni taşımacılık, yeni ulaşım demektir. Yeni hatlar demektir. Tuzlamıza yeni cazibe noktaların oluşması demek. Her bir gelişim yeni bir hat, yeni bir esnaf, yeni bir ulaşım ağının oluşmasıdır. Sizin kazanmanız ile Tuzla kazanıyor. Tuzla'daki insanların ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesi demektir. Bu şehri planlarken her zaman geleceğe dair, Tuzla'daki tüm unsurlarımız ve tüm insanlarımız ile beraber Tuzlamızı daha iyi noktalara nasıl çıkartırız, tüm esnafımızı en iyi noktaya nasıl çıkartırızın hesabını yapıyoruz' dedi.

'BEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIM?\t

'Belediye Başkanı bir partiden seçilir, ama ondan sonra herkesin belediye başkanıdır' diyerek sözlerine devam eden Başkan Yazıcı, 'Şunu da söylemek isterim, biz partimiz ile beraber seçiliyoruz. Ondan sonra tüm vatandaşı kucaklıyoruz. Şimdi ben tarafsızlığı ve herkesle birlikte olmak, özellikle oy vermeyenlerin hak ve hukukunu koruyabilmektir asıl açık yüreklilik. Bütün seçimlerde bu böyledir. Türkiye'de ve İstanbul'da da böyledir. Tuzla'da da bu iş böyledir. Ülkenin her yerinde seçilmişliğin en önemli şeyi, sizin gibi düşünmeyen insanların düşüncesi ile düşünüp, size oy vermeyenlerin de başkanı olabilmektir. Ben bu konuda elimden geleni yapmaya çalıştım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel yönetimler anlayışını, Sayın Cumhurbaşkanımızın; 'Bu milletin hizmetkarı olacaksınız' dediği söylemleri ile '24 saat cep telefonunuz açık olsun' anlayışı ile sizlerin yanınızda olmaya çalıştık. Ben önce ilçe başkanlığı yaptım daha sonra belediye başkanlığı yaptım. Ben Tuzla'da bir eve ben yemek yemeye çay içmeye geliyorum dediğim zaman, bana evini açmayacak olan birisinin olmaması beni çok mutlu ediyor. Seçimde beraber karşılıklı mücadele ettiğimiz insanların bile evine gidip çay içebilmek büyük bir keyif? diye konuştu.

'BAŞKANIMIZIN DÜNYAYA EVRENSEL OLARAK BAKIYOR'

Birleşik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz ise 'Hemen hemen tüm Anadolu Yakası'ndaki minibüsçüleri temsil ettiğimizi zaten biliyorsunuz. Başkanımızın dünyaya evrensel olarak bakıyor. İnsanlara bakıyor, hizmete bakıyor. Bambaşka bir insan. Dost canlısı bir insan. Başkanımızı seviyoruz. Ona bir daha camiamız adına çok teşekkür ediyoruz' dedi.