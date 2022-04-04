BAŞKAN YAZICI TUZLA'DA ÇOCUKLARLA İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaşları 8 ile 14 arasında değişen 250 çocuk ile iftar yaptı. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, 'Bu gelenek ile gelecek nesillere Ramazan ayının rahmetini, bereketini, paylaşmayı, paylaşırken duyulacak mutluluğu, aynı sofralarda kardeş olmanın ruhunu anlatmaya çalışıyoruz' dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından çocukların güvenli ve kontrollü bir ortamda ders çalışmaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmeleri için hayata geçirilen Bilgi Evleri'ne giden 8-14 yaşlarındaki 250 çocuk, Tuzla Belediyesi'nin yaptığı 'İlk İftarım' programında bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Başkan Yazıcı ve çocuklar birlikte oruç açtılar. İftarın ardından Başkan Yazıcı, masaları tek tek gezerek programa katılan çocuklarla yakından ilgilendi. Bilgi Evi öğrencileri, Başkan Yazıcı'ya ebru sanatından yaptıkları tabloyu hediye ettiler. Başkan Yazıcı da çocuklara oyuncak hediye etti.

'BU İFTARLAR BİZİM GELENEĞİMİZ OLDU'

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,? 5 bini aşan Bilgi Evleri öğrencilerimiz ile bugün iftarı yaptık. Aslında ilk oruç tutan çocuklarımız vardı. Bu bizim bir geleneğimiz oldu. Bu gelenek ile gelecek nesillere Ramazan ayının rahmetini, bereketini, paylaşmayı, paylaşırken duyulacak mutluluğu, aynı sofralarda kardeş olmanın ruhunu anlatmaya çalışıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocukların anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Geleceğimiz bu gençlerimizin ellerinde. Milli ve manevi değerlerimiz ile geleceği birlikte imar etmemiz gereken önemli değerleri şimdiden vermezsek gelecekte sıkıntı çekebiliriz. O nedenle bunlar çok kıymetli. Ramazanı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hayırlısı ile Ramazan Bayramı'na ulaşmamızı nasip eder. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum? dedi.

İftar programına katılan bilgi evi öğrencisi Kenan Şen, 'Ramazan güzel gidiyor. Biraz acıktım' dedi. Bir diğer Bilgi Evi Öğrencisi Güler Nergiz ise '6'ıncı sınıf öğrencisiyim. Ramazan şu anda güzel gidiyor. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradaki gibi toplulukla iftar yapmak beni çok mutlu etti. Arkadaşlarımı da mutlu etmiştir' dedi.