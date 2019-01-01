Son Dakika Haberleri: Başkan Yemenici 2019 Yılına İşte Böyle Girdi

Başkan Yemenici 2019 Yılına İşte Böyle Girdi

45 dakika önce

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 2019 yılının ilk saatlerinde emniyet, itfaiye, nöbetçi eczaneleri ziyaret ederek yeni yıla girdi.

Başkan Yemenici 2019 Yılına İşte Böyle Girdi, System.String[]
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 2019 yılının ilk saatlerinde emniyet, itfaiye, nöbetçi eczaneleri ziyaret ederek yeni yıla girdi.

Başkan Cüneyt yemenici, 2019 yılının ilk saatlerinde Akçakoca'da gece boyunca hizmet veren kamu görevlilerinin yeni yılını kutladı. Başkan Yemenici, "Yılın son günü ilçemizin huzuru güvenliği ve sağlığı için nöbette olan itfaiye, emniyet, nöbetçi eczane ve hastane acilinde görev yapan doktor ve sağlık personelimizi ziyaret edip yeni yıllarını kutlayıp hayırlı nöbetler diledik" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Cüneyt Yemenici, Akçakoca, Güncel
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