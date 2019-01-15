Son Dakika Haberleri: Başkan Yemenici, Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

Başkan Yemenici, Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

23 dakika önce

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, kitap okuma etkinliğini gerçekleştiren öğrencileri ve okul idarecilerini ağırladı.

Başkan Yemenici, Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı, System.String[]
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, kitap okuma etkinliğini gerçekleştiren öğrencileri ve okul idarecilerini ağırladı.

Atatürk ortaokulu öğrencileriyle birlikte kitap okuyan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici çocuklarla sohbet etti. Başkan Yemenici; "Kitaplar aydınlığın ve uygarlığın ışıldayan yüzüdür. Okumak insanın özgüvenini artırır, bilgilendikçe, okudukça insanın özgüveni daha çok artar. İnsan bildiği, okuduğu zaman hiçbir şey bilmediğinin farkına varır. Kitap okumanın özellikle çocuklarımızın kişisel gelişimine önemli katkıları vardır. Kitap okumak fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını artırarak birikim kazandırır. Onlarla birlikte kitap okumalıyız ve bu sayede çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmeliyiz" diye ifade etti.

Okul Müdürü Aykan Gülbahar'ın eşlik ettiği öğrencilere sıcak ortamda aperatif sunumu da yapılırken, etkinlikten memnun kalan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye ve personele teşekkür ettiler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Cüneyt Yemenici, Güncel
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