Başkan Yemenici, Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı
23 dakika önce
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, kitap okuma etkinliğini gerçekleştiren öğrencileri ve okul idarecilerini ağırladı.
Akçakoca
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
, kitap okuma etkinliğini gerçekleştiren öğrencileri ve okul idarecilerini ağırladı. Atatürk
ortaokulu öğrencileriyle birlikte kitap okuyan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici çocuklarla sohbet etti. Başkan Yemenici; "Kitaplar aydınlığın ve uygarlığın ışıldayan yüzüdür. Okumak insanın özgüvenini artırır, bilgilendikçe, okudukça insanın özgüveni daha çok artar. İnsan bildiği, okuduğu zaman hiçbir şey bilmediğinin farkına varır. Kitap okumanın özellikle çocuklarımızın kişisel gelişimine önemli katkıları vardır. Kitap okumak fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını artırarak birikim kazandırır. Onlarla birlikte kitap okumalıyız ve bu sayede çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmeliyiz" diye ifade etti. Okul Müdürü
Aykan Gülbahar'ın eşlik ettiği öğrencilere sıcak ortamda aperatif sunumu da yapılırken, etkinlikten memnun kalan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye ve personele teşekkür ettiler. - DÜZCE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:05 Kaynak: İHA
Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi
Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Devlet Bahçeli ile Fotoğrafındaki Photoshop Sosyal Medyayı Salladı
Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu