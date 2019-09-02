Başkan Yenitürk'ten maç değerlendirmesi

Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, Bandırmaspor maçı kendileri için zor bir maç olduğunu, 2-0 geriye düştükleri maçta beraberliği elde etmelerinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.



TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele ede Vanspor, Pazar günü evinde karşılaştığı Bandırmasporla 2-2 berabere kalarak haftayı tek puanla kapattı. Van Spor FK aldığı tek puanla ilk haftayı dokuzuncu sırada tamamladı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Van Spor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, "Bandırma bizim için zorlu bir maçtı. Biliyorsunuz 2. Lig'in en eski, en köklü takımlarından. Çok güzel transferlerde yapmışlardı. Bizim de eksiklerimiz vardı, sakatlarımız vardı buna rağmen 2-0'dan maçı çevirmek takımımızın özünü görmüş olduk, kendini görmüş olduk. İnanıyoruz İnşallah bu sene de yine o sene deyip İnşallah bir yere çıkaracağız. Takımımız da o ruh, o kaliteyi görüyoruz. İnşallah sakatlarımızda düzeldikten sonra çok daha iyi olacak. Bu sene Van'a çok coşkulu bir maçlar izleteceğiz. Dikkat ederseniz takımımızda motivasyona ihtiyacı var. 2-0 yenik iken hocamızın sert hareketleri, hocamızın bağırması ve sarı kart yemesi takımımızı bir anda ateşledi. Düşünün bunun yanı sıra bizim taraftarımız olsaydı inanıyoruz bu maçı kesinlikle çok rahat galibiyete çevirdik, alırdık. Ama inşallah artık o da bitti. Bundan sonra seyircimizle birlikte, taraftarımızla, Van halkıyla, basınla birlikte inşallah her maçımız böyle heyecanlı, coşkulu olacak" dedi.



Yeni transferden de bahseden Başkan Yenitürk, "Bizim yeni transferimiz Süper Lig sporcusu Ufukhan Bayraktar'ın transferi bitmek üzereyiz. Ufuk Bayraktar ile takımımız çok daha güçlü olacaktır. Bu takviyelerle takımımızın gücü artacaktır. Yine bazı oyuncularımız şu an sakattır. Onların da iyileşecek olması önümüzdeki süreçte takıma büyük bir enerji katacaktır" ifadelerini kullandı. - VAN