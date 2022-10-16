Köçek oynattığı görüntülerle gündem olan GMİS Başkanı'ndan açıklama: Sorumlular ortaya çıkarılacak - Son Dakika
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Köçek oynattığı görüntülerle gündem olan GMİS Başkanı'ndan açıklama: Sorumlular ortaya çıkarılacak

16.10.2022 20:42

Bartın'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasından sonra Genel Maden İşçileri Sendikası'nın başkanı Hakan Yeşil'in acı olaydan 11 gün önce sendikada köçek oynattığı görüntüler ortaya çıkmıştı. O anların görüntüsü sosyal medyada gündem olurken Yeşil, kaza sonrası açıklamalar yaptı. En yakın zamanda bütün riskler ortadan kaldırıldıktan sonra da tekrar ocaklarının üretime başlayacağını belirten Yeşil, çalışmalar sonucu sorumluların ortaya çıkarılacağını ifade etti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma günü Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi'nde saat 18.15'de gruzu patladı. Meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.

PATLAMADAN 11 GÜN ÖNCE KÖÇEK OYNATMIŞ

Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 işçinin üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası'nın başkanı Hakan Yeşil'in sendikada köçek oynattığı görüntüler ortaya çıktı.

MAKAM ODASINDA KARŞILIK OYNADILAR

Hakan Yeşil, 4 Ekim'de taban delege seçimlerini kazandıktan sonra sendikaya köçek çağırdı. Davul ve klarnet eşliğinde önce sendika başkanlık katında köçekle karşılıklı oynayan Hakan Yeşil, BRT Tv'nin haberine göre makam odasında köçek oynattı.

KAZA SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen patlama sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeşil, madenin teknolojik anlamda büyük imkanlara sahip olduğunu hatırlatarak yaşanan kazanın üzücü ve düşündürücü olduğunu vurguladı.

"EN YAKIN ZAMANDA YENİDEN ÜRETİME BAŞLAYACAK"

Maden ocağının kapatıldığını riskler ortadan kaldırıldıktan sonra ocakların yeniden üretime başlayacağını ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, şöyle dedi: "14 Ekim akşamı meydana gelen kaza ve devamında 41 arkadaşımızı defnettik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına da sabır diliyorum. Gönül ister ki böyle olaylar olmasın ama ne yazık ki yaşandı. Bu konu hakkında yapılacak, araştırılacak her şeyin içinde GMİS olacaktır. Sorumluları ve nedenleri hakkında tüm kamuoyu bilgilendirilecektir. Sendika olarak bunun takipçisi olacağız. Bu gün itibariyle patlama olan ocağımız kapatılarak oradaki açık yangını söndürme çalışmalarına gidildi. En yakın zamanda bütün riskler ortadan kaldırıldıktan sonra da tekrar ocaklarımız üretime başlayacaktır.

"GAZ SENSORLERİ SANİYE SANİYE KAYIT ALTINDADIR"

Böyle bir kazanın özellikle teknolojik anlamda büyük imkanlara sahip olan Amasra bölgemizde yaşanması bizi ayrıca üzdü ve düşündürdü. Bunun sebep ve sonuçları en yakın zamanda araştırılarak bilgi verilecektir. Bizdeki gaz sensorleri dakika dakika saniye saniye kayıt altındadır. Yakında bununla ilgili çeşitli açıklamalar yapacağız. Burada bilimsel bir sonuç ortaya koymadığımız sürece bir şey deme şansımız yok. Zaten çalışmalar başlatıldı. Adalet Bakanımız da geldi. Beş savcının işin içine girdiğini sorumlu ve sorumluların bir an önce ortaya çıkacağı konusunda çalışmalara başlatıldığını da bildirdi. Bu arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Kendi gelecekleri çoluk çocuklarına katkı sağlamak için buradalar. Bunun sonucunda da 41 arkadaşımız hayatını kaybetti. Kimse provokatif eyleme girmesin. Burada hayat söz konusu."

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Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köçek oynattığı görüntülerle gündem olan GMİS Başkanı'ndan açıklama: Sorumlular ortaya çıkarılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köçek oynattığı görüntülerle gündem olan GMİS Başkanı'ndan açıklama: Sorumlular ortaya çıkarılacak - Son Dakika
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