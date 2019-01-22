Başkan Yeşil; "İşçi Kazanırsa Esnaf da Kazanır"

Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığını ziyaret etti.

Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığını ziyaret etti. Yeşil ziyaretinde Hizmet-İş Sendikasının Niğde Belediyesi ile yaptığı zamla hem işçilerin hem de Niğdeli esnafın kazandığını belirtti.



Sendikanın Niğde'de ki faaliyetleri hakkında da Esnaf Odaları Başkanı Alim Yeşil'e bilgi veren Sendika İl Başkanı Demircioğlu, işçilerin haklarının iyileştirilmesi ve maaşlarında ki artışın dolayısıyla direk esnafı etkilediğini dile getirerek, "Belediye çalışanı işçilerimiz için gerçekleştirdiğimiz toplu iş sözleşmesi ile sadece işçiler değil, Niğde ekonomisine de katkı sağladık. Esnafımıza da katkı sağladık. Bu işçi bu parayı sonuçta Niğde'de harcıyor" dedi.



"Toplu İş Sözleşmesi ile sadece işçilere değil, Niğde ekonomisine de katkı sağladık"



Esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Alim Yeşil'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sendika İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Sendikal faaliyetlerimizin yanı sıra STK'lar ile de diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda üyelerimiz için Niğde'de ki esnaflarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu indirimli alışveriş imkanı sağladığımız yerler var. Bu indirimli alışveriş konusunda esnafımızdan gelen talepleri de değerlendirdiğimiz gibi, işçi arkadaşlarımızın taleplerini de dikkate alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ında katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplu iş sözleşmesi ile işçilerimizin haklarında iyileştirmeler yatık. Sonuç olarak bu toplu iş sözleşmemiz ile gerçekleşen maaş artırımları işçimize dolayısıyla da Niğdeli esnafımıza büyük bir katkıdır. Bu kapsamda işçimizin cebine girdi olarak görünen para sonuç itibariyle Niğde'de esnaflarımıza fayda sağlayacak, Niğde ekonomisinde hareketlilik sağlanacak. Özetle Niğde Belediyesi ile yapılan bu sözleşme sadece işçimize bu kurumda ki üyelerimize değil dolayısıyla esnafımıza da katkı sağlamıştır. Bunun örneklerini de gördük. Sendikamıza esnafımızdan bile gelen teşekkür telefonları ile yaşadık. Belediye çalışanı işçilerimiz için gerçekleştirdiğimiz toplu iş sözleşmesi ile sadece işçiler değil, Niğde ekonomisine de katkı sağladık. Esnafımıza da katkı sağladık. Bu işçi bu parayı sonuçta Niğde'de harcıyor" şeklinde konuştu.



Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığını ziyaret eden, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil; "Esnaf Odaları Başkanı olarak yapmış olduğunuz faaliyetler ve çalışmalarınız konusunda sendika başkanlığınızı tebrik ediyorum. Niyet halis, niyet memlekete hizmet olduktan sonra her zaman yanınızdayız. Yapılan toplu iş sözleşmesi ile de sadece işçimiz değil, Niğdeli esnafımızda kazanacaktır. Bu konuda Hizmet-İş Sendikasına katkılarından dolayı teşekkür ediyor, her zaman destekliyoruz" dedi. - NİĞDE

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