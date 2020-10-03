Başkan Yetiş'ten Camiler ve Din Görevlileri Haftası açıklaması - Son Dakika

Başkan Yetiş'ten Camiler ve Din Görevlileri Haftası açıklaması

Mil-Diyanet Sen Adıyaman İl Başkanı Nedim Yetiş'in Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Başkan Yetiş'ten Camiler ve Din Görevlileri Haftası açıklaması, System.String[]

Mil- Diyanet Sen Adıyaman İl Başkanı Nedim Yetiş'in Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Başkan Nedim Yetiş, 2020 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftasının temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Cami ve İlim" olarak belirlendiğini belirtti.

Başkan Yetiş, "Öncelikle camilerin yapımında emeği geçen ve ahirete irtihal etmiş olan tüm hayır sahiplerine Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyetle birlikte hayırlarının kabulünü diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı personelimizin başkanından hizmetlisine kadar neredeyse tamamı ilk olarak camide veya Kur'an kursunda görev yapmış ilim ehli kimselerden oluşmaktadır. Ama Diyanet hizmetleri başta; camilerin olmazsa olmaz görevlileri Din Gönüllüleri, Kur'an Kurslarında görevli Kur'an öğreticileri, Müftülüklerde görevli genel idari hizmetleri, din hizmetleri ve yardımcı hizmetleri çalışanları tarafından yürütülmektedir. Zaten din görevlileri denildiğinde ilk olarak camilerde ve Kur'an Kurslarında görev yapan hocalarımız akla gelmekte olup, Diyanet camiasının çoğu da bunlardan oluşmaktadır.

Din Görevlileri, camilerde imam-hatiplik/müezzin-kayyımlık yapan, mihrapta olmanın ağırlığını omuzlarında taşıyan, minberde hutbesiyle ruhlara hitap eden, Kur'an Kurslarında gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine ve çocuklarına kadar her kesime dinini öğreten ve bu makamlara hakkıyla layık olan kişilerdir" dedi.

Başkan Yetiş açıklamasının devamında, "Din Görevlileri insan olmaları münasebetiyle aile hayatları vardır; eş ve çocukları vardır birlikte vakit geçirecekleri, ana-babaları vardır ziyaret edecekleri. Onların da haftalık izin günleri vardır ailesiyle birlikte olacakları. Onlar da diğer insanlar gibi hasta olabilirler, bazen morali de bozuk olabilir ya da belki bir derdi vardır. Yani onları anlamak gerekir, anlayışla karşılamak gerekir ve konuşmak gerekir Din Görevlileriyle. En önemlisi onları anlayabilmek için empati yapmak, kendimizi bir an onların yerine koymak gerekir.

Bu vesileyle; Başkanlığımızın her kademesinde çalışan ve vefat eden hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Adıyaman İl Merkezi ve İlçelerinde görev yapan tüm Din Görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyor ve görev hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Yetiş'ten Camiler ve Din Görevlileri Haftası açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Sen, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yetiş'ten Camiler ve Din Görevlileri Haftası açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor Böyle aşık düşman başına! Kız arkadaşının kimlik bilgilerini çalıp dolandırdı Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi         
18:42
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 19:13:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yetiş'ten Camiler ve Din Görevlileri Haftası açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei