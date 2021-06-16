Başkan Yetişkin ve İmamoğlu görüşmesinden Seferihisar'a iki müjde - Son Dakika

İBB binasında gerçekleşen ziyarette, Başkan Yetişkin İmamoğlu'na Seferihisarlı kadınların kat-ı sanatından yaptığı Atatürk tablosunu hediye etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretinden dolayı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e teşekkür ederek, "Seferihisar'a iki defa geldim. Doğasından, turizm potansiyelinden çok etkilendim. Sosyal demokrat belediyeler birlikte güzel işler başaracağız" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İstanbul'un Türkiye'ye umut olduğunu belirterek "23 Haziran seçimlerindeki başarı Türkiye'nin aydınlık geleceği için dönüm noktası oldu" dedi.

MANDALİNAYA VE TURİZME TAM DESTEK

Görüşmede Seferihisar mandalinasının aracısız bir şekilde tüketiciyle buluşturulması için iş birliği yapılmasına karar verildi. Mandalina başta olmak üzere Seferihisar'da üretilen sebze, meyve İstanbul'un pazarlarında Seferihisarlı kooperatifler vasıtasıyla tüketiciyle aracısız buluşacak. Üreticinin ürünü değer kazanacak.

SEFERİHİSAR TURİZMİNE TANITIM DESTEĞİ

İBB, turizm sektörüne destek için metrobüslerdeki dijital reklam alanları ve billboardlarda Seferihisar'a yer verecek.

Başkan Yetişkin, Seferihisar tarımına ve turizme verdiği destek için Başkan İmamoğlu'na teşekkür etti.?