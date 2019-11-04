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Başkan Yiğider'den öğrencilere jest

6 saat önce

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, 58 mahallede başlatmış olduğu hummalı çalışmaların yanı sıra ilçede eğitim gören Üniversite öğrencilerininde konaklama sorununu ortadan kaldırdı.

Başkan Yiğider'den öğrencilere jest, System.String[]

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, 58 mahallede başlatmış olduğu hummalı çalışmaların yanı sıra ilçede eğitim gören Üniversite öğrencilerininde konaklama sorununu ortadan kaldırdı.


31 Mart Seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez kolları sıvayan ve başta altyapı olmak üzere bir çok alanda gözle görülür bir çalışmaya imza atan Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Tortum'a Üniversite okumak için gelen öğrenciler içinde örnek bir davranış sergiledi. Öğrenci sayısının artması ile oluşan konaklama sorununu çözen Başkan Yiğider, erkek öğrenciler için ilçede bulunan atıl durumdaki öğrenci yurdunun tadilatını yaptırıp misafirhane olarak yer sıkıntısı yaşayan 15 erkek öğrencinin hizmetine sundu. Başkan Yiğider, kendisine tahsis edilen Başkanlık lojmanını ise gerekli düzenlemeleri yaptırıp kalacak yer sorununu çözmek amacıyla 12 öğrenciye tahsis etti. Büyük bir örnek davranış sergileyen Başkan Yiğider, böylelikle ilçedeki konaklama ihtiyacını büyük oranda çözmüş oldu.


Öğrenci odaklı çalışmalarıyla adından söz ettirmeye başlayan Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, "Bizler, kıymetli, ailelerinin emaneti olan gençlere eğitimlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için her türlü imkanı sağlıyoruz. Amacımız öğrencilerimize sadece bir yer bulmak değil; severek kalabilecekleri, mutlu olabilecekleri, başarılarına katkı sağlayacak bir ortam sağlamaktı. Bu amacımızı gerçekleştirdiğimiz için oldukça mutluyuz. Ayrıca ilçemizde gençlerimizin boş vakitlerini de değerlendirecekleri sosyal aktivite alanları da inşa edeceğiz inşallah önümüzdeki sezon bu projelerimizin birçoğunu hayata geçirmiş olacağız değerli öğrencilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor, biz öğrencilerimizden sadece başarı bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Muammer Yiğider, Tortum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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