Son Dakika Haberleri: Başkan Yiğit'e Sevgi Seli

Başkan Yiğit'e Sevgi Seli

45 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, görev yaptığı 5 yıldır gönül belediyeciliğine ayrı bir önem veriyor.

Başkan Yiğit'e Sevgi Seli, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, görev yaptığı 5 yıldır gönül belediyeciliğine ayrı bir önem veriyor. Başkan Yiğit, gittiği seçim gezilerinde büyük ilgi görüyor.

Görev yaptığı 5 yıldır gönül belediyeciliğine ayrı bir önem veren ve herkesle iç içe olan bütün özel günlerinde halkından kopmayan her özel günlerinde halkının yanında olan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer yiğit adaylığı sürecinde tüm mahallelere yaptığı seçim ziyaretlerinde sevgi çemberi oluşturuyor. Yığılca halkı Yiğit'i tekrar Başkan olarak göreceklerine adeta ant içiyorlar. Başkan Yiğit'in adaylığı açıklandığı günden bu güne kadar yediden yetmişe Başkan Yiğit'in tekrar başa gelmesini iple çekiyorlar. AK Parti Yığılca Belediye Başkan adayı Muzaffer Yiğit'te bu durumdan son derece mutlu olduğu gözlerinden okunuyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

Muzaffer Yiğit, Yığılca, Güncel
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