Başkan Yiğit'ten Yılın Son Müjdesi

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, ilçede kış aylarında enerji hatlarında yaşanan sorun için 2019 yılının ilk aylarında çalışma başlayacağını söyledi.

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, ilçede kış aylarında enerji hatlarında yaşanan sorun için 2019 yılının ilk aylarında çalışma başlayacağını söyledi.



Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ilçeye kazandırmaya devam ediyor. İlçede enerji hatlarında yaşanan sıkıntılar ile Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Yaşanan elektrik kesintileri özellikle kış şartlarının ağır olarak hissedildiği ilçemizde, bu mevsimlerde sık sık yaşanmakta olup, bu yaşanan elektrik arızaları halkımızda hem maddi hem de manevi kayıplara yol açıyordu. İlgili kurum yetkilileri ile yürüttüğümüz çalışma neticesinde enerji naklinin tek hat üzerinden sağlandığı, bu nedenle de arızaların sıklaştığı bilgisine ulaştık. Çözüm yolları konusunda da mevcut hatta ek olarak yeni bir hattın çekilmesi ile mevcut problemlerin çözülerek, sıkıntıların giderileceği bilgisine ulaştık. Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Milletvekillerimizin de girişimleri ile bu çalışmamız için gerekli yatırımı sağlamış olduk. 2019 yılının ilk aylarında başlayacak çalışmalarımız mevsim şartlarının el vermesi ile Haziran ayı gibi bitirileceğini öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren artık ilçemizde elektrik kesintisi yaşanmayacak İnşallah. Şimdiden değerli halkımızla bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

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