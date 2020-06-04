Başkan Yılamaz'dan Tazegül'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, DSİ 13. Antalya Bölge Müdür Yardımcılığından DSİ 1. Bursa Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yüksel Tazegül'ü makamında ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanvekili Bülent Kandemir, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, belediye başkan yardımcıları Yusuf Demirok ve Mert Vahit Arslan ile birlikte DSİ 1. Bursa Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yüksel Tazegül'ü makamında ziyaret etti. Tazegül'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Yılmaz, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Yıldırım Belediyesi olarak, ilçeye hizmet etmek adına ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içeresinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Bu birlik beraberlik, önemli bir sinerji oluşturarak, sorunların daha hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulmasını sağladığı gibi yeni projelerin de vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesini kolaylaştırıyor. Kamu kurumlarımızla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle Yıldırımlı hemşehrilerimizin sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Hepimizin ortak paydası Yıldırım. Gayemiz, ilçemize ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti, en iyi ve hızlı şekilde ulaştırmak. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Geleceğin Yıldırım'ını ancak birlikte inşa edebilir, hemşehrilerimizin, mutluluk, güven ve huzurunu ancak birlikte temin edebiliriz. Biz Yıldırım'ı birlikte ihya ve inşa edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür eden Yüksel Tazegül ise, Bursa'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Ziyaretin ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, DSİ 1. Bursa Bölge Müdürü Yüksel Tazegül'e üzerinde Yeşil Türbe motifi bulunan çini tabak hediye etti. - BURSA