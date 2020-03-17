Başkan Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı - Son Dakika

Başkan Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 18 Mart, Çanakkale Zaferinin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 18 Mart, Çanakkale Zaferinin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Çanakkale destanın 105. yılında vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanlarımızın hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğildiklerini dile getiren Başkan Yıldırım, "Bugün, ülkemizin ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale destanın 105. yılında vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanlarımızın hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz. Farklı farklı etnik milliyetlerden oluşan milyonlara ulus olma bilincinin aşılandığı, Anadolu halkının topuyla, tüfeğiyle, kanıyla canıyla verdiği bu büyük mücadele Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine büyük bir askeri deha ve çok güçlü bir lider olarak çıkışı açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sürecinde bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirerek tarihe Çanakkale Geçilmez sözü ile yazılmış bir destandır. Bu destanın ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız bir devlet kurmayı başarmış olan halkımız tüm dünyanın ezilen, mazlum ve mağdur halklarına örnek olmuştur. Bugün bir kez daha, tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferinde Anadolu halkının verdiği onurlu mücadeleyi saygı ile hatırlıyor; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününde, vatan topraklarımızın kurtarılmasında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:26 Kaynak: İHA
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