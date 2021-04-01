Başkan Yıldırım: AK Partili belediyeler olarak laf değil, iş yapıyoruz - Son Dakika

Başkan Yıldırım: AK Partili belediyeler olarak laf değil, iş yapıyoruz

01.04.2021 10:05

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, görevde bulunduğu iki yıllık sürede ilçede hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu '2 Yıllık Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı'nda paylaştı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, görevde bulunduğu iki yıllık sürede ilçede hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu '2 Yıllık Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı'nda paylaştı. Dünyada son iki yılda onca olumsuz olayların yaşandığını belirten Yıldırım, 'Biz Ümraniye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotadan şaşmadan gönül belediyeciliğini yani Ak Parti belediyeciliğini hakkıyla temsil etmeye gayret ettik' dedi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen davette konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Bizler iyilik için, güzellik için yola çıkmış bir kervanın yolcularıyız. Dünyada son iki yılda onca tatsızlık yaşanırken biz Ümraniye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rotadan şaşmadan gönül belediyeciliğini hakkıyla temsil etmeye gayret ettik. Birileri yaşlılarını kendine yük görürken, hatta koronavirüs sürecinde huzur evlerinde, yalnız yaşadıkları evlerinde onları ölüme terk ederken, sahipsiz bırakırken bizler her birini tecrübe abidesi gördüğümüz yaşlılarımızın, büyüklerimizin, bütün bakımlarını yaptık, evlerini temizledik, tırnaklarını kestik, ilaçlarını düzenledik, saçlarının dahi bakımlarını yaptık, onlara sahipsiz olmadıklarını hissettirip vefamızı gösterdik. Ümraniye'deki bütün ibadethanelerimizi can evimiz olarak gördük. Bütün mabetlerimizin aylık rutin temizliğini yapıyoruz. Çevrelerini düzenliyoruz. Şadırvanlarını, abdesthanelerini yeniliyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÜMRANİYE'DEKİ BÜTÜN İBADETHANELERİMİZİ CAN EVİMİZ OLARAK GÖRDÜK'

Hayvanların Allah'ın dilsiz kulları olduğunu söyleyen Başkan İsmet Yıldırım, 'Onları sevmek, korumak, kollamak ve gerektiğinde onların tedavilerini yapmak bizim insanlık vazifemizdir. Birileri kendi lüks ihtiyaçlarını gidermek için, zevkine, bencilce onlara zarar verse de biz son iki yılda minik dostlarımız için hayvan kliniği kurduk. Sokaklarda yaşayan veya evcil olan hayvanlarımız eğer hastalanır veya yaralanırsa onları ambulansla alıp kliniğimize getiriyoruz, tedavisini yapıyoruz, ameliyat gerekiyorsa ehil veterinerlerimizce ameliyatlarını da yapıyoruz. ' diye konuştu.

'22 SPOR BRANŞININ İÇERİSİNDE OLDUĞU SPOR KÖYÜ KURUYORUZ'

Ümraniye adını artık daha fazla duyulacağını belirten Başkan Yıldırım sözlerini şöyle devam etti: 'İlçemizdeki gelişim ve değişimden, ilçemizdeki yeniliklerden daha fazla haberdar olacaksınız. Çünkü yaptığın işi doğru iletişim kanallarıyla anlatamadığın sürece o iş yalnızca dar bir çevrede bilinir kalıyor. 2 yılda 22 çok amaçlı saha yapıldı. Bu sahaların hepsi kendi içinde ayrı bir sosyal alan olarak planlanarak yapıldı. Yani kafesini, oturma alanını, soyunma odalarını, fitness salonlarına, güvenlik kameralarına kadar düzenleyerek aktif hale getirdik. Ümraniye'de golf sahamız dahi var desem bu başkan da hayal mi kuruyor diye aklınızdan geçebilir ama şurada az ilerde 12 delikli golf sahamız da kullanımda ve buradan şunu da söylemiş olayım 22 spor branşının içerisinde olduğu Spor Köyü kuruyoruz'

'GERİ DÖNÜŞÜMDE SON 2 YILDA YAKLAŞIK 30 BİN TONA YAKIN GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLADIK'

Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde sıfır atık projesiyle ciddi bir yol kat ettik diyen Yıldırım 'Bizler de Ümraniye Belediyesi olarak son 2 yılda gün aşırı, evlerden, okullardan, iş yerlerlerinden geri dönüştürmek için atık topluyoruz. Ama öyle kapının önüne koy alalım değil. Direk evinin kapısına gidip tek tek alıyoruz. Plastik ayrı, yağ atıkları ayrı, cam ayrı, kağıt ayrı. Geri dönüşümde son 2 yılda yaklaşık 30 bin tona yakın geri dönüşüm sağladık' şeklinde konuştu.

'BİZ AK PARTİLİ BELEDİYELER OLARAK LAF DEĞİL İŞ YAPIYORUZ'

Kültür Turizm Bakanlığımız ile birlikte Türkiye'de bulunan 4 AVM Halk Kütüphanesinden birini Ümraniye'de açtıklarını söyleyen Başkan İsmet Yıldırım, 'Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya vallahi biz kavga etmeye yıkmaya gelmedik, gönüller yapmaya geldik diye. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz. Son 2 yılda 8 bin 476 hastamıza hasta nakil hizmeti verdik, özel gereksinimi vatandaşlarımıza evlerinde doğum günü kutlaması düzenleyerek onların mutlu olmalarını sağladık. Bütün engelleri ortadan kaldıracak özel gereksinimle vatandaşlarımızın hayatlarını noksansız devam ettirebilecekleri projeler üzerinde çalışıyor ve yeni projeleri hayata geçiriyoruz, bunlardan bir tanesi de engelsiz yaşam merkezi. Projesini bitirdik önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp kısa sürede bitireceğiz. Biz AK Partili belediyeler olarak laf değil iş yapıyoruz' dedi.

Başkan Yıldırım: AK Partili belediyeler olarak laf değil, iş yapıyoruz
Başkan Yıldırım: AK Partili belediyeler olarak laf değil, iş yapıyoruz
Başkan Yıldırım: AK Partili belediyeler olarak laf değil, iş yapıyoruz
Başkan Yıldırım: AK Partili belediyeler olarak laf değil, iş yapıyoruz
Başkan Yıldırım: AK Partili belediyeler olarak laf değil, iş yapıyoruz

İsmet Yıldırım, geri dönüşüm, Ümraniye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım: AK Partili belediyeler olarak laf değil, iş yapıyoruz - Son Dakika


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