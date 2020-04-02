Başkan Yıldırım: "Alınan tüm tedbirlere eksiksiz olarak uymalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım: 'Alınan tüm tedbirlere eksiksiz olarak uymalıyız' - Son Dakika

Başkan Yıldırım: "Alınan tüm tedbirlere eksiksiz olarak uymalıyız"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programlarının iptal edildiğini söyledi.

Başkan Yıldırım:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programlarının iptal edildiğini söyledi. Yıldırım, "Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz anma programı ve mevlit programımızı, evimizden yasinler okuyarak gerçekleştireceğiz" dedi.


Korona virüsle mücadelenin başarıyla devam ettirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Çin'de ortaya çıktıktan sonra 200 civarında ülkede görülmeye başlayan korona virüsün, özellikle Avrupa ülkelerinde tehditkar bir hızla yayılma istidadı göstermesi karşısında; başından beri Türkiye'de titizlikle alınan tedbirler, daha da arttırılmıştır. Korona virüsün bütün dünyada insanlığı tehdit ettiği nazik bir dönemde, hükümetçe sıkılaştırılan tedbirlere eksiksiz uyulması; sadece toplum sağlığı bakımından değil, ülkemizin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. Korona virüsle mücadelenin başarıyla devam ettirilmesi açısından; kendi hayatlarını düşünmeden görev aldıkları ön cephede fedakarca gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın iş yükünün arttırılmaması ve sergiledikleri insanüstü çabaların sürdürülebilir olması, hatırda tutulması gereken bir husustur. Diğer taraftan halkın sağlığı, rahat ve huzuru için hükümetçe alınan kararların uygulanmasını sağlamak üzere sorumluluk bilinci içinde görev yapan güvenlik güçlerimizin gayret ve emeklerinin heba olmaması, bu konudaki uyarılara ciddiyetle kulak verilmesine bağlıdır. Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak, Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Alparslan Türkeş, Kütahya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:09 Kaynak: İHA

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