Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım belediyenin borcuyla ilgili açıklama
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Başkan Yıldırım belediyenin borcuyla ilgili açıklama

1 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediyenin borç bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Yıldırım belediyenin borcuyla ilgili açıklama, System.String[]
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediyenin borç bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan İskender Yıldırım, görevi devraldığı günden bu yana mağdur edebiyatı yapmadıklarını ve sadece iş yaptıklarını söyledi. Kendilerine inanan, güvenen vatandaşların yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, "Belediyeyi 31 milyon 226 bin 874 TL borçla devraldık. Nisan 2019'dan Ağustos 2019 tarihine kadar geçen 4 aylık süreçte 1 milyon 860 bin 626 TL geçmiş döneme ait borç ödedik. Bir yandan borç öderken diğer yandan da Gölbaşılı hemşerilerimizin dertlerine derman olacak projeler hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Halkımızın bize yüklediği sorumlulukla sorunlara çözüm üretmeye, kaynaklarımızı verimli kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN
İskender Yıldırım, Gölbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
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