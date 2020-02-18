Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya geldi

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar ile bir araya geldi.

Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya geldi, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar ile bir araya geldi.


CHP Besni İlçe Başkanlığını ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım partililerle bir araya geldi. İskender Yıldırım, İlçe Başkanı Vakkas Acar, Eski İlçe Başkanı Hakan Kılıç ve partililer ile sohbet etti.


Gölbaşı Belediyesinin yaptığı çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgi veren Başkan Yıldırım, Gölbaşı halkına hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi.


İlçe Başkanı Vakkas Acar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptığı hizmetlerden dolayı Yıldırım'ı tebrik etti. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, İskender Yıldırım, Gölbaşı, Besni, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
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