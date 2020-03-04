Başkan Yıldırım'dan Bahar Kalkanı Harekatına destek - Son Dakika

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Bahar Kalkanı Harekatında devletin yanında olduklarını belirterek, "Gün birlik olma günüdür. Bir olursak biz oluruz, ayrışırsak hiç oluruz. Devletimizin, milletimizin yanında olarak, tüm tehditlere, tüm hainliklere karşı dimdik duracağız. Bahar Kalkanı Harekatını zaferle sonuçlandıracağız. Bizler bölgeye asker ve sağlık çalışanı olarak gönüllü gitmeye hazırız" dedi.



Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, İdlip'te meydana gelen hain saldırı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek verdiğini açıkladı. Birlik çağrısında bulunan Başkan Özgür Yıldırım, "Bahar Kalkanı Harekatı ile şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, yapılan hainliğin bedeli en ağır şekilde ödenecektir. Bizler Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi olarak Bahar Kalkanı Harekatını destekliyoruz. Gün birlik olma günüdür. Unutulmamalıdır ki bir olursak biz oluruz, güçlü oluruz, ayrışırsak hiç oluruz. Hep birlikte devletimizin yanında olarak, tehditlere boyun eğmeyeceğiz, hainliklerin karşısında dimdik duracağız. Devletimizin, milletimizin yanındayız. Her türlü göreve asker ve sağlık çalışanı olarak hazırız. Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube olarak üyelerimizle, çalışanlarımızla bölgeye gönüllüyüz ve hazırız; çünkü bizim şanlı tarihimizden öğrendiğimiz, yadigar aldığımız duruş, böyle bir duruştur. 15 Temmuz'da milletimizin atalarından yadigar olan bu duruşunun karşısında bozguna uğrayan hainler, bugün İdlip'te Mehmetçiklerimizi hedef almış ve pis emellerini hayata geçirme hayalleri kurmuşlardır. Herkes bilmelidir ki bizler bin yıldır yürüdüğümüz yoldan dönmeyeceğiz, Bahar Kalkanı Harekatını zaferle sonuçlandıracağız" dedi. - İZMİR