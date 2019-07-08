Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım'dan başarılı öğrencilere altın
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Başkan Yıldırım'dan başarılı öğrencilere altın

1 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Liseye Geçiş Sınavı'nda soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Şehit Ahmet Demir Ortaokulu öğrencisi Özlem Şahin ve Şehit Ümit Özet Ortaokulu Öğrencisi Baran Mutluay'ı altın ile ödüllendirdi.

Başkan Yıldırım'dan başarılı öğrencilere altın, System.String[]

Başarılı öğrencileri Belediye olarak her zaman destekleyeceklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Liseye geçiş sınavında sorulan soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Şehit Ahmet Demir Ortaokulu öğrencisi Özlem Şahin ve Şehit Ümit Özet Ortaokulu Öğrencisi Baran Mutluay'ı tebrik ediyorum. Bu kardeşlerimiz bizleri gururlandırmışlardır. Başarılarını kutlamak ve ödüllendirmek için belediyemize davet ettik. Bizleri kırmayıp geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılı öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan başta ailelerine ve öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:22 Kaynak: Bültenler
İskender Yıldırım, Güncel
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