Başkan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Başkan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

6 saat önce

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Suriye'nin İdlib Kentinde şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Suriye'nin İdlib Kentinde şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.


Yaşanan olaylar nedeniyle milletçe büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. İdlib'de şehit düşen askerlerden biride Adıyamanlı Hemşerimiz Piyade Uzman Onbbaşı Mehmet Orhan olmuştur. Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman Mehmetçiğimiz büyük fedakarlık göstererek İdlib'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir. Allah yardımcıları olsun. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Adıyaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
TSK, Suriye'de Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha etti TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:27:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yıldırım'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]