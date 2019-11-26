Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım'dan, hemşehrilerine teşekkür
Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım'dan, hemşehrilerine teşekkür - Son Dakika

Başkan Yıldırım'dan, hemşehrilerine teşekkür

6 saat önce

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Dernekler Federasyonu ile Adıyamanlılar Vakfı'nın iş birliği yaparak bu yıl birincisini düzenledikleri İstanbul Yenikapıda'daki Adıyaman Tanıtım Günlerine katılım gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Başkan Yıldırım'dan, hemşehrilerine teşekkür, System.String[]

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Dernekler Federasyonu ile Adıyamanlılar Vakfı'nın iş birliği yaparak bu yıl birincisini düzenledikleri İstanbul Yenikapıda'daki Adıyaman Tanıtım Günlerine katılım gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.


Yenikapı etkinlik alanında Gölbaşı standında hemşehrileri ile buluştuklarını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Büyük Adıyaman ailesinin bir ferdi olmaktan gururluyuz. Burada sen, ben yok, Adıyaman var. Burada kibir ve ön yargı yok sevgi ve hoşgörü var. İstanbul'da hemşehrilerimizle olmaktan kucaklaşmaktan çok memnunuz. Adıyaman Tanıtım Günlerinde bizler yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Adıyaman Gölbaşı, İstanbul, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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