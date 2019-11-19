Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım'dan Müdür Aydın'a ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım'dan Müdür Aydın'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Yıldırım'dan Müdür Aydın'a ziyaret

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yıldırım'dan Müdür Aydın'a ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti.


Hakkari'ye yeni atanan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret eden Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Müdür Aydın'ın ile bir süre sohbet eden Başkan Yıldırım, ilgiden dolayı teşekkür etti.


Hakkari Emniyet Müdürü Aydın ise, Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Müdür Aydın'a, Yüksekova Belediyespor Kulüp formasını hediye eden Başkan Yıldırım, yeni görevinde başarılar diledi. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftlik Bank'ın mağdurları, Ukrayna'da olduğu ortaya çıkan Tosuncuk Mehmet'in peşine düştü
2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:28:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım'dan Müdür Aydın'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]