Başkan Yıldırım'dan parkları kullanan gençlere tavsiyeler - Son Dakika

Parkta mangal yakmak için çardakları yakan çocukların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Parkları düzenli kullanmalıyız ve devletin malına zarar vermemeliyiz.Ümraniyeli gençler parklarımızı lütfen çok iyi kullansın" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, dün sabah sosyal medya hesabından "Parklardaki çardakları kırarak mangal yakmak mı? Ah çocuklar, bu görüntüleri yayınlamayı asla istemezdim ama bilinsin ki kamera sistemlerimiz sayesinde parklarımız 7x24 izleniyor ve kaydediliyor" sözleriyle olayın görüntülerini paylaşmıştı.

"108 PARKIMIZDA KAMERA SİSTEMİ KURDUK"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İsmet Yıldırım, "Ümraniyemizde 300 küsür irili ufaklı metrekarelerde parklarımız var. Parklarda daha iyi spor yapabilmek için sosyalleşmek için parkları kullanıyorlar. Son zamanlarda 108 parkımıza kamera sistemi kurduk ve emniyetle birlikte hem Ümraniye Belediyesi hem de emniyet oraları kontrol altına alarak izleyebiliyoruz. Böylece orada ailelere karşı yanlış bir hareket olmasını engellemeye çalışıyoruz. Çocuklarımız bir parkımızda yanlış bir işlem yapmışlar ve onunla alakalı bir Tweet attık. Tabii çocuktur ama anne babalar, bizler çocukları eğitmek zorundayız. Parkları düzenli kullanmalıyız ve devletin malına zarar vermemeliyiz. Bir kamelya yapıldıysa onu yıkmamak lazım. Kömür ile mangal yapmak yasak ise bunu yapmamalıyız. Orası zaten mahallenin bin metrekarelik yeri. Onun için bir ikazda bulunduk çocuklarla ilgili. Biz çocuklarımızı seviyoruz ve sizin aracılığınızla da teşekkür ediyorum."

"ÇOCUKLARIMIZI EĞİTMELİYİZ"

Parkların kullanımı ile ilgili de gençlere tavsiyelerde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım şunları söyledi; "Ümraniyeli gençler parklarımızı lütfen çok iyi kullansın. Orada spor yapalım, basketbol, voleybol oynayalım. Yürüyüş alanlarımızı kullanalım. Oralarda aile büyüklerimiz ile birlikte buraları lütfen düzgün kullanalım. Zamanla yenilenebilir. 3-5 yılda bir parklarımız yenileniyor. Kullandıkça eskiyor ama onları kırmak, dökmek, yakmak olmaz. Çocuklarımıza bir nasihat edilirse çocuklar nasihatleri tutar. Bir söylenir, iki söylenir üçüncüde zaten yapmaz. Çocuklarımıza nasihat ile eğitimde bulunmak lazım. Eğitim çok önemli biliyorsunuz. Anneler, babalar, veliler olarak çocukları ne kadar eğitebilirsek kendiliğinden düzelir. Biz yapacağız elbette ama kırmak, yakmak, dökmek doğru değil."