Başkan Yıldırım'dan SGK'nın yayınladığı genelgeye tepki - Son Dakika

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Covid-19'un sağlık çalışanları için iş kazası veya meslek hastalığı olarak sayılması gerektiğine dikkat çekti. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yayınladığı genelgenin yeniden düzenlenmesini isteyen Yıldırım, sağlık çalışanlarının virüse maruz kalmasının salgınla açıklanamayacağını belirterek, "Bu genelge ile verilen kararın gözden geçirilerek ve ileriye dönük oluşabilecek durumlar da göz önünde bulundurularak acilen yeniden düzenlenmesi gerektiği inancındayız" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Sosyal Güvenlik Kurumunun Covid-19 pandemisi dolasıyla sigortalılar için yayınladığı genelgeye ilişin açıklama yaptı. Yıldırım, "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 7 Mayıs tarihli 220/12 genelgesi ile Covid-19'a maruz kalarak sağlık hizmet sunucularına başvuran sigortalılara hastalık provizyonu alınması gerektiği belirtilmiştir. Genelgede bütün sigortalılar işaret edilerek sağlık çalışanları ile ilgili bir ayrıma değinilmemiştir. 5510 sayılı kanunun 13'üncü maddesinde iş kazası 'sigortalının işini yürütüm sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay' 14'üncü maddesinde de meslek hastalığı 'sigortalının yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir' tanımları ile çelişkili bir durum söz konusudur" diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarının virüse maruz kalması salgın olarak görülmemeli"

Sağlık çalışanlarının normal bir vatandaştan çok daha fazla virüsle temas riski bulunduğuna dikkat çeken Başkan Yıldırım, normalleşme sürecinde de sağlık çalışanları için bulaş riskinin devam ettiğini belirtti. Yıldırım, "Yurt dışında H1N1 virüsüne yakalanarak ülkesine dönünce vefat eden sigortalı için iş kazası sayılması kararının Yargıtay tarafından onaylandığı bir emsal var iken, sağlık kurumlarında çalışanların yürüttükleri iş sebebi ile dışarıdaki bir vatandaştan katbekat fazla ihtimalle virüsle karşılaşmaları ve hastalığa maruz kalmaları sadece salgının bir parçası olarak görülmemelidir. Kaldı ki şu günlerde sağlık çalışanının karantinaya alınması durumunda gün bildiriminde tam çalışma kabul edilirken normalleşme sürecinin başlamasından sonra bulaş riskinin devam etme durumu olmasına rağmen oluşabilecek bir durumun nasıl değerlendirileceği de belli değildir" ifadelerini kullandı.

"Genelge acilen yeniden düzenlenmelidir"

Sağlık çalışanlarının Covid-19 mücadelesinin verdiği zorlu şartlarda motivasyonlarının da düştüğünü vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Zaten ek ödeme dağıtımında yapılan adaletsizlik, diğer kamu kurumlarına çalışan memurlar için yapılan iyileştirmelerin sağlık kurumları için yapılmamış olması sağlık çalışanlarının motivasyonunu bu zorlu süreçte kırarken, üstüne genelgenin böyle bir karar verilerek yayınlanmış olması kabul göremez bir tablo olarak karşımıza çıkmıştır. Sürecin başlangıcından beri SGK'dan beklentimiz sağlık çalışanları için meslek hastalığı kapsamına alınması iken iş kazası olarak da değerlendirilmeyeceği şeklinde bir karar verilmiş olması sağlık çalışanları için beklenmedik bir karar olmuştur. Bu genelge ile verilen kararın gözden geçirilerek ve ileriye dönük oluşabilecek durumlar da göz önünde bulundurularak acilen yeniden düzenlenmesi gerektiği inancındayız." - İZMİR