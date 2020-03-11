Başkan Yıldırım'dan Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
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Başkan Yıldırım'dan Tıp Bayramı mesajı

6 saat önce

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Yıldırım'dan Tıp Bayramı mesajı, System.String[]

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Dr. Yıldırım, sağlık sektörünün yoğun emek, insana ve insan sağlığına saygıyı gerektirdiğine dikkati çekerek, "Hekimlik, meslekten öte, hayata bakıştır, bir yaşam şeklidir. Hekimlik mesaisi olmayan, vicdanla yapılması gereken meslektir" dedi.


Tıp mesleğinin pek çok toplumda olduğu gibi toplumumuzda da saygı duyulan mesleklerden olduğuna vurgu yapan Dr. Yıldırım, "Her türlü olumsuzluk karşısında bile mesleğini yapmak için büyük çaba sarf eden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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