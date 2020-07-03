Başkan Yıldırım, Dostlar Bahçesi projesi için konsoloslarla buluştu - Son Dakika

Başkan Yıldırım, Dostlar Bahçesi projesi için konsoloslarla buluştu

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de yapımı planlanan 'Dostlar Bahçesi' projesi kapsamında 11 ülkenin Başkonsolosu ve diplomatlarından oluşan konuklarla Ümraniye Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Dostlar Bahçesi' projesi kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi'nde önemli konukları ağırladı. Millet bahçesinde düzenlenen kahvaltı programına, Başkan Yıldırım'ın yanı sıra Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jess Yeunju Jang, Pakistan İkinci Başkonsolosu Muhammad Saleem Ullah Khan, Azerbaycan İstanbul Muavin Başkonsolosu Ramiz Hacızade, Katar Emirliği İstanbul Başkonsolosu Mansoor Bin Abdulla Alsulaıtın, Kuveyt Devleti İstanbul Başkonsolosu Mohammad F.M.F Almohammad, Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Endenozya İstanbul Başkonsolosu, İmam As'ari, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Milev Angelov, Özbekistan Başkansolosu Amirsaid Agzamhodcaev, Malezya ve Macaristan ile Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatlar katıldı.

"Dostluğumuz Ümraniye'de ömür boyu devam etsin"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kahvaltıda misafirlerle sohbet ederken, 'Dostlar Bahçesi' projesi hakkında konuklarla görüş alışverişinde bulundu. Ümraniye'deki yeşil alan çalışmalarına değinen Başkan Yıldırım, "Şehirlerin ruhunda sadece barınma olmamalıdır. Çocukların, gençlerin, hanımların, yaşlıların o şehirde yaşayacağı sosyal alanlar olmalıdır. Biz bu yüzden biraz şanslıyız. Bizim bu bölgemizde iki buçuk milyon metre kare aktif olmayan yeşil alanımız vardı. Bu içinde bulunduğumuz ve Ümraniye Millet Bahçesi olarak düzenlediğimiz orman alanı ile birlikte toplam üç tane alanı yani bir milyon yüz bin metrekareyi aktif kullanıma açıyoruz" şeklinde konuştu.

'Dostlar Bahçesi' projesine değinen Başkan Yıldırım, "İstanbul'da bulunan ülkelerin başkonsoloslarını bir araya getirelim dedik. Sayın Dışişleri Bakanımızla istişare ettim. Dostlar bahçesi nasıl inşaa edebiliriz, bir dostluk bahçesi yapalım istedik. ve bütün dost ülkelerin bahçesinde birer yeşil alan oluşturalım. Yani sizin ülkelerinizde yetişen, en uzun yetişen ağaçlar hangisi ise onları burada yaşatalım ve ülkeler olarak bizim dostluğumuz da ömür boyu devam etsin Ümraniye'mizde" dedi.

Kahvaltı programının ardından başkonsolos ve diplomatlara hediye takdiminde bulunan Başkan Yıldırım, daha sonra konukları ile birlikte Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdi. Programa katılan başkonsolos ve diplomatlar, Refleksoloji Parkuru'nda çıplak ayaklarla yürüyüş yaparak masajın keyfini çıkardı. Başkan Yıldırım ile birlikte millet bahçesini gezen konuklar, millet bahçesinin eşsiz manzarası ve sosyal alanlarına hayran kaldı.