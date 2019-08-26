Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım engelli öğrencilerle bir araya geldi
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Başkan Yıldırım engelli öğrencilerle bir araya geldi

2 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi Öğrencileri Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Piknikte Bir Araya Geldi.

Başkan Yıldırım engelli öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, bünyesinde eğitim verdiği özel öğrencilerin sosyal yaşama daha çabuk adapte olabilmelerini sağlamak için etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Gölbaşı Gölleri Tabiat parkında piknik düzenleyen öğrencileri Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ziyaret etti. Engellilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, " Engelli kardeşlerimiz toplumun bütünlüğünü sağlamak için en önemli halkalardan biridir. Bizler engellerin toplumun en önemli fertlerinin olduğunun bilincindeyiz. İmkânlarımız dâhilinde belediye olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi bünyesinde eğitim gören engelli kardeşlerimizi ilçemizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi öğrencileri ise misafirperverliğinden ötürü Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür etti.

İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
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