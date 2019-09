Başkan Yıldırım, Gaziler gününü kutladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.



Gaziler Günü kutlayan Başkan Yıldırım, "19 Eylül'ün yurdumuzun her yerinde Gaziler Günü olarak kutlanması, gönlümüzde yerleri her zaman farklı olan kahraman şehitlerimize, cesaret timsali gazilerimize karşı vefa borcumuzu bir nebze de olsa sunma imkanı vermiştir. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Ülkemizin bağımsızlığı ile huzur ve güvenliğini muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı ortaya koyan ve bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda etmeyi göze alan gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleri ile birlikte huzur ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN