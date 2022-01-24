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Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı - Son Dakika

Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı

24.01.2022 21:54

ÜMRANİYE Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Twitter'den söz verdiği gençlerle Belediye Binası önündeki meydanda buluşarak kartopu oynadı.

ÜMRANİYE Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Twitter'den söz verdiği gençlerle Belediye Binası önündeki meydanda buluşarak kartopu oynadı.

İstanbul'da başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası Ümraniyeli gençler, belediye binası önündeki meydanda sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak, Başkan İsmet Yıldırım'ı kartopu oynamaya davet ettiler. Gençlerin isteğini kırmayan Başkan Yıldırım ise kendisini davet eden gençlerle Belediye Binası'nın önündeki meydanda bir araya geldi. Gençlerle birlikte kartopu oynayıp halay çekti. Ümraniye Belediyesi ekipleri kartopu savaşı sonrasında ise gençlere salep ikram etti.

"ÜMRANİYE'NİN GENÇLİĞİ TAKDİRE ŞAYAN"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,"Gençleri görüyorsun. Gençler, çocuklar, anneler, babalar, hanımlar, hepsi burada. Ümraniye'nin Belediye bahçesi önünde yeni bahçede kışı karşıladık. Şimdi etkinlik yapacağız burada. Kış etkinliği. Salep vereceğiz. Ondan sonra kartopu oynayacağız. Kardan adam yapacağız. Arkadaşlar dün akşam beni çağırdılar sosyal medya aracılığıyla. Ben de var mısınız dedim. Yarın akşam geliyorum dedim. Görüyorsun vaziyet bu. Bir şey anlatmaya gerek var mı. İşte Ümraniye farkı. Bir başka Ümraniye. Ümraniye'nin gençliği hakikaten takdire şayan çocuklar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu güzel akşam bu bahçemizde, güzel bahçemizde bir araya geldik. Ben bu etkinliği yapan bütün gençleri tebrik ediyorum. Biz de onlarla genç oluyoruz zaten. Zaten gençsiniz diyorlar" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Musa Vardar, "Dün akşam arkadaşlarla birlikte Başkanımıza tweet attık. Twitter'dan hemen karşılık verdi bize. Ondan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada bizleri birlikte topladığı için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Az sonra da kendisiyle kartopu savaşı yapacağız. Heyecanla bekliyoruz başkanımızı. Kendisi bize salep ikram etti? dedi.

Gençlik Kulübü Başkanı Rabia Ünal, "29 Mayıs Üniversitesi Gençlik Kulübü Başkanıyım. Biz Gençlik Kulübü olarak zaten Belediye'nin komşusuyuz. Bu akşam bu kar yağışını Başkanımızla birlikte izlemek için buradayız. Aynı zamanda inşallah sonra kendisine bir kar topu savaşı yapacağız. Çok heyecanlıyız. Bunun için başkanımıza teşekkür ediyoruz? diye konuştu.

Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı
Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı
Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı
Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı

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İsmet Yıldırım, Ümraniye, Twitter, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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