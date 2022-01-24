Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı - Son Dakika

Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Twitter'den söz verdiği gençlerle belediye binası önündeki meydanda buluşarak kartopu oynadı. Başkan ve gençlerin kartopu savaşı ise renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul'da başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası Ümraniyeli gençler, belediye binası önündeki meydanda sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak, Başkan İsmet Yıldırım'ı kartopu oynamaya davet ettiler. Gençlerin isteğini kırmayan Başkan Yıldırım ise kendisini davet eden gençlerle Belediye Binası'nın önündeki meydanda bir araya geldi. Gençlerle birlikte kartopu oynayıp halay çeken Başkan Yıldırım'ın o anları renkli görüntülere sahne oldu. Ümraniye Belediyesi ekipleri kartopu savaşı sonrasında ise gençlere salep ikram etti. Öte yandan Başkan Yıldırım, etkinlik sonrası gençlerle sohbet etti.

Etkinliğe katılan Musa Vardar," Dün akşam arkadaşlarla birlikte Başkanımıza tweet attık. Twitter'dan hemen karşılık verdi bize. Ondan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada bizleri birlikte topladığı için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Az sonra da kendisiyle kartopu savaşı yapacağız. Heyecanla bekliyoruz başkanımızı. Kendisi bize ikram etti. Saadet Perçin de çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"Bu akşam bu kar yağışını Başkanımızla birlikte izlemek için buradayız"

Gençlik Kulübü Başkanı Rabia Ünal, "29 Mayıs Üniversitesi Gençlik Kulübü Başkanıyım. Biz Gençlik Kulübü olarak zaten Belediye'nin komşusuyuz. Bu akşam bu kar yağışını Başkanımızla birlikte izlemek için buradayız. Aynı zamanda inşallah sonra kendisine bir kar topu savaşı yapacağız. Çok heyecanlıyız. Bunun için başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kartopu oynayacağız, kardan adam yapacağız"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gençleri görüyorsun. Gençler, çocuklar, anneler, babalar, hanımlar, hepsi burada. Ümraniye'nin Belediye bahçesi önünde yeni bahçede kışı karşıladık. Şimdi etkinlik yapacağız burada. Kış etkinliği. Salep vereceğiz. Ondan sonra kartopu oynayacağız. Kardan adam yapacağız. Arkadaşlar dün akşam beni çağırdılar sosyal medya aracılığıyla. Ben de var mısınız dedim. Yarın akşam geliyorum dedim. Görüyorsun vaziyet bu. Bir şey anlatmaya gerek var mı. İşte Ümraniye farkı. Bir başka Ümraniye. Ümraniye'nin gençliği hakikaten takdire şayan çocuklar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu güzel akşam bu bahçemizde, güzel bahçemizde bir araya geldik. Ben bu etkinliği yapan bütün gençleri tebrik ediyorum. Biz de onlarla genç oluyoruz zaten. Zaten gençsiniz diyorlar." şeklinde konuştu.