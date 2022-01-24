Üye Girişi
Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı - Son Dakika

Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı

24.01.2022 23:08

Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Twitter'den söz verdiği gençlerle belediye binası önündeki meydanda buluşarak kartopu oynadı.

Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Twitter'den söz verdiği gençlerle belediye binası önündeki meydanda buluşarak kartopu oynadı. Başkan ve gençlerin kartopu savaşı ise renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul'da başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası Ümraniyeli gençler, belediye binası önündeki meydanda sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak, Başkan İsmet Yıldırım'ı kartopu oynamaya davet ettiler. Gençlerin isteğini kırmayan Başkan Yıldırım ise kendisini davet eden gençlerle Belediye Binası'nın önündeki meydanda bir araya geldi. Gençlerle birlikte kartopu oynayıp halay çeken Başkan Yıldırım'ın o anları renkli görüntülere sahne oldu. Ümraniye Belediyesi ekipleri kartopu savaşı sonrasında ise gençlere salep ikram etti. Öte yandan Başkan Yıldırım, etkinlik sonrası gençlerle sohbet etti.

Etkinliğe katılan Musa Vardar," Dün akşam arkadaşlarla birlikte Başkanımıza tweet attık. Twitter'dan hemen karşılık verdi bize. Ondan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada bizleri birlikte topladığı için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Az sonra da kendisiyle kartopu savaşı yapacağız. Heyecanla bekliyoruz başkanımızı. Kendisi bize ikram etti. Saadet Perçin de çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"Bu akşam bu kar yağışını Başkanımızla birlikte izlemek için buradayız"

Gençlik Kulübü Başkanı Rabia Ünal, "29 Mayıs Üniversitesi Gençlik Kulübü Başkanıyım. Biz Gençlik Kulübü olarak zaten Belediye'nin komşusuyuz. Bu akşam bu kar yağışını Başkanımızla birlikte izlemek için buradayız. Aynı zamanda inşallah sonra kendisine bir kar topu savaşı yapacağız. Çok heyecanlıyız. Bunun için başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kartopu oynayacağız, kardan adam yapacağız"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gençleri görüyorsun. Gençler, çocuklar, anneler, babalar, hanımlar, hepsi burada. Ümraniye'nin Belediye bahçesi önünde yeni bahçede kışı karşıladık. Şimdi etkinlik yapacağız burada. Kış etkinliği. Salep vereceğiz. Ondan sonra kartopu oynayacağız. Kardan adam yapacağız. Arkadaşlar dün akşam beni çağırdılar sosyal medya aracılığıyla. Ben de var mısınız dedim. Yarın akşam geliyorum dedim. Görüyorsun vaziyet bu. Bir şey anlatmaya gerek var mı. İşte Ümraniye farkı. Bir başka Ümraniye. Ümraniye'nin gençliği hakikaten takdire şayan çocuklar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu güzel akşam bu bahçemizde, güzel bahçemizde bir araya geldik. Ben bu etkinliği yapan bütün gençleri tebrik ediyorum. Biz de onlarla genç oluyoruz zaten. Zaten gençsiniz diyorlar." şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı
Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı
Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı

YORUMLAR
500

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Twitter, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı - Son Dakika


İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar perişan oldu İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar perişan oldu         
23:04
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52

Son Dakika Haberleri
23:04 İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar perişan oldu
22:58 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kamu personelleri yarın izinli sayılacak
22:53 Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir
22:43 Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik durdu
22:36 İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi
22:31 Uçuşları iptal edilen yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı
22:22 Kripto paralarda düşüş sürüyor! Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
22:15 Dünya, Komorlar'ın Kamerun maçındaki kaleci tercihini konuşuyor
22:07 Bakan Dönmez'den kademeli elektrik tarifesinde güncelleme sinyali
21:50 İstanbul'da araçlar ilerlemeyince vatandaşlar da kayaklarını çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 23:19:26. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yıldırım gençlerle kartopu oynadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement