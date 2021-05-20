Başkan Yıldırım Güreşçileri Kumluca'ya uğurladı - Son Dakika

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürselli güreşçileri Antalya İli Kumluca ilçesinde düzenlenecek güreşlere uğurladı.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın makamında gerçekleştirilen uğurlamada, Başkan Yıldırım güreşçilerinpehlivanlar diyarı Karamürsel'e yakışır bir şekilde diğer sporculara örnek olmalarını istedi.
Bu yıl 22-23 Mayıs tarihleri arasında seyircisiz gerçekleştirilecek olan Kumluca yağlı Pehlivan Güreşlerinde Karamürsel Belediyesi Güreşçileri ilçemizi temsil edecek.
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