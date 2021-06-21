Başkan Yıldırım, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçe teşkilatının 'Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem başkanlığında düzenlenen 'Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına' katıldı. Toplantıda sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Osmaneli ilçe teşkilatımızın 'Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin ile birlikte katılım sağladık. Teşkilatımızla gündem ve teşkilat çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. 2023 yolunda belde, ilçe, gençlik-kadın kollarımız tüm kademelerimizle var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK