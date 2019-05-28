Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım hastaları ziyaret etti

Başkan Yıldırım hastaları ziyaret etti

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başkan Yıldırım hastaları ziyaret etti, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım Gölbaşı Devlet Hastanesinde yatmakta olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tedavi gören hastaları ziyaret ederek yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Yıldırım hasta ve yakınlarına moral vermek için ziyaret gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Yıldırım ziyaretinde "Vatandaşımızın yanında olmayı görev edinmiş yönetim anlayışımızla ziyaretlerimize devam ediyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz. Bizler her zaman vatandaşımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Hastalık ve sağlık insan için. Allah her şeyin hayırlısını vermekle birlikte öncelikle sağlık versin. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden birisidir, bizi bir yapar birbirimize yaklaştırır" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:20 Kaynak: İHA
Adıyaman, İskender Yıldırım, Güncel
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