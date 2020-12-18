Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı - Son Dakika

Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı

18.12.2020 09:26
Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı, System.String[]

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı, imar ve yapılaşma uygulamalarına imkan sağlayacak olan Erzurum'a ait, özgün bir imar yönetmeliğinin hazırlanması için düğmeye bastı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı, imar ve yapılaşma uygulamalarına imkan sağlayacak olan Erzurum'a ait, özgün bir imar yönetmeliğinin hazırlanması için düğmeye bastı. Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesince planlanan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği için de görüşlerini dile getirdi.

"Erzurum'da birlikte bütünüz" sloganıyla yola çıkan HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı toplantılarını tamamıyla Erzurum için çok büyük önem arz eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine odakladı. Bu kapsamda düzenlenen toplantılarda planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Erzurum'a Değer Katacak Bir Çalışma

Ortak akılla ve konu ile ilgili paydaşların katılımıyla kentin imar yönetmeliğinin doğru şekilde ortaya konmasını amaçlayan HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı, bir kentin anayasası niteliğindeki bu yönetmeliğin Erzurum'a önemli bir değer katacağına inanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Toplantılara HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri ile Lisanlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Ali Ataman ve Orhan Önal da katılarak katkı sunuyor.

HKMO Erzurum Bölge Başkanı Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım, "Biz hep planlı, kurallı, kimlikli kent için, şehrimiz için varız. Erzurum için hep birlikte çalışacağımızı söyledik. Ortak akılla şekillenen İmar Yönetmeliği çalışması bunun en güzel örneğidir. Burada bulunan ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Sekmen'e Ziyaret

HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Kadir Puğ ile Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Babuşcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek, imar yönetmeliği konusunda fikir alış verişinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ziyaretine Genel Sekreter Yardımcısı Harita Yüksek Mühendisi Murat Altundağ da eşlik etti.

HKMO Erzurum Bölge Başkanı Yıldırım ve ekibinin ziyaretlerinden oldukça memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Sekmen, yeni yönetimi tebrik ederek, her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirdi.

HKMO Bölge Başkanı Yıldırım ise, "Büyük ve kadim şehrimiz Erzurumumuz için yapılacak her projede hazırız. Harita ve Kadastro Mühendislik alanının belediyecilik açısından çok fonksiyonlu ve önemli bir meslek olduğunu biliyoruz. Özellikle belediyecilikte yapılan hizmetlerin her alanında harita mesleği aktif rol aldığı gibi, toprak üzerinde imar planlama ile oluşturulan kentleşme ve kentlerin tasarlanmasındaki önemi de büyüktür. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da mesleğimize vermiş olduğu önemi biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Harita Yüksek Mühendisi Murat Altundağ'ın olması şehrimiz için çok önemli bir şans olduğu gibi, biz meslektaşları için de gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Bülent Yıldırım, Başkan Sekmen'i ziyaretinde Erzurum Büyükşehir Belediyesince planlanan, Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği için de görüşlerini dile getirdi. Yıldırım, hazırlanacak plan yönetmeliğinin Erzurum için bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak şehrimiz için düşünülmesi gereken her noktayı ele alarak, konuya çok ama çok önem verdiğimizi vurguladık." ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - ERZURUM

Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı
Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı
Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı

Bülent Yıldırım, Erzurum, Harita, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vaka sayısı düşüşe geçti, Bakan Koca'dan umut veren açıklama geldi: Tedbirler netice vermeye başladı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı
MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt         
09:51
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil         
09:20
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak         
08:12
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı         
04:27
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu         
22:49
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te         
19:49
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 09:59:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei