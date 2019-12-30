Başkan Yıldırım'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Yıldırım'ın yeni yıl mesajı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yıldırım'ın yeni yıl mesajı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkan İskender Yıldırım, 2020 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç olmasını temenni etti.


Başkan Yıldırım, "Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Hizmetlerimiz vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır. İlçemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimiz sizlerin desteği ile artarak devam edecek. 2020 yılında İlçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm hemşerilerimin yeni yılını en içten duygularla kutlar saygı ve sevgiler sunarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?
"Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" kampanyasıyla köy çocuklarını sevindiriyorlar Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:01 BANKAYI SOYDU, KAÇARKEN KAPIYA ÇANTA BIRAKIP 'BOMBA VAR' DEDİ-3 - Son Dakika
22:01 BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
22:00 ?????.. ??? ???? ????? ????? ??????? ????? ?????? ??? ????? - Son Dakika
22:00 Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Son Dakika
21:55 Kerkük'te Haşdi Şabi yandaşları ABD'yi protesto etti - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:03:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yıldırım'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]