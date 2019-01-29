Başkan Yıldırım, Karamürselsporlu Gençler İle Buluştu
1 saat önce
Başkan İsmail Yıldırım Karamürselspor'a gönül veren gençlerle bir araya geldi.
Karamürsel Belediye Başkanı ve AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım önceki gün Karamürselspor'a gönül veren gençlerle bir araya geldi. Belediye binasında gerçekleşen buluşmaya Karamürselspor'a gönül vermiş bir grup genç katıldı. Başkan Yıldırım buluşmada gençlerin istek ve önerilerini dinleyerek onlarla sohbet etti. Karamürselsporlu gençler BAL ligi maçlarında 5 deplasmana gideceklerini ve Karamürselspor'u yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Belediye Başkanı İsmail Yıldırım bu deplasmanlarda taraftarlar için otobüs tahsis edileceğinin sözünü verdi.
TARAFTAR DERNEĞİ TALEBİ
Başkan Yıldırım'a taraftar grubu olarak bir dernek açma isteklerini ileten gençler Başkan Yıldırım ile bu konu için yeniden bir araya gelecek dernek yerinin belirlenmesi için önümüzdeki günlerde değerlendireceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:00 Kaynak: Bültenler
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