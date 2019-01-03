Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım Karamürselsporun Şampiyonluğunu Taçlandırdı

Başkan Yıldırım Karamürselsporun Şampiyonluğunu Taçlandırdı

1 saat önce

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Süper Amatör Kümede Şampiyon olan Karamürselspor'u akşam yemeğinde ağırladı.

Başkan Yıldırım Karamürselsporun Şampiyonluğunu Taçlandırdı, System.String[]

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe temsilcimiz Karamürselspor'un şampiyonluğu düzenlediği akşam yemeği programında kutladı.

Süper amatör kümede yenilgisiz Şampiyonluk kazanan Karamürselspor Futbolcularını ve yönetim kurulunu akşam yemeği ve ardından düzenlenen eğlence programı ile ağırlayan Başkan Yıldırım, Karamürselspor'a verdiği desteklerden ve değerden şampiyonluğu evlerine getirdikleri için karşılığını aldığını belirtti. Centilmence ve fairplay kurallarına uygun bir şampiyonluk Kazanan İlçe temsilcisini her daim maddi ve manevi desteklerinin süreceğini açıkladı. Karamürselspor Kulübü Başkanı Ali Yılmaz, Yönetim Kurulu ve Futbolcular; Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın düzenlendiği Şampiyonluk gecesinden ötürü teşekkür ettiler. Düzenlenen Şampiyonluk gecesinden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:47 Kaynak: Bültenler

İsmail Yıldırım, Karamürsel, Güncel
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