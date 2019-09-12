Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım: "Kirli ellerin yaptığı ihtilalin 39. yılındayız"
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Başkan Yıldırım: "Kirli ellerin yaptığı ihtilalin 39. yılındayız"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türk milleti düşmanı kirli ellerin yaptığı ihtilalinin 39. yılındayız" dedi.

Başkan Yıldırım:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türk milleti düşmanı kirli ellerin yaptığı ihtilalinin 39. yılındayız" dedi.


"12 Eylül'ü unutmak kendini inkar etmektir" diyen Başkan Yıldırım, "Kurşunların, bombaların ve pusuların dehşetinden bile çekinmemişler, Türk-İslam ülküsünü omuzlarında yüceltmişlerdir. Ne hazindir ki vatan sevgisinin, millet aşkının, Türklük tutkusunun ve İslam'a bağlılığın diyeti ağır olmuş ve binlerce dava arkadaşımız analarından, babalarından, sevdalarından ayrılarak Hakk'a kefensiz olarak kavuşmuşlardır. Rahmetli ülkücü ağabeylerimiz, Ruhi Kılıçkıran, Dursun Önkuzu, Yusuf İmamoğlu, Süleyman Özmen ve daha binlercesi böyledir. Türklüğün yaşayan varlığına kendilerini teslim eden ve şahadet şerbetiyle mana aleminin doruklarına çıkan bu kahramanları gururla, rahmetle anıyorum. Darağaçlarında can veren fidanlarımız, insanlık dışı yöntemlerle sindirilmeye çalışılan dava arkadaşlarımız 12 Eylül melanetinin üzerlerinden silindir gibi geçtikleri değerlerimizdir. Çok şükür dava gazilerimiz hala aramızdadır ve kendileri de yaşanan vahşetin tanıklarıdır. Acımasızlığın ve vicdanları kanatan zalimliğin zirve noktasıdır. İnsafsızların, vicdansızların, izansızların hiç kılları kıpırdamadan Türk-İslam davasının gencecik bedenlerini ölüme gönderdikleri kanlı bir tezgahtır. Unutuldu sanılmasın, bir kenara bırakıldı diye düşünülmesin. Ülkücü hareket için unutulmayacak eziyet, işkence, kıyım ve zulümlerin yaşandığı Kara Eylül; bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan, Atatürk'ümüzün izinde Türk gençliğinin aydınlığında boğulsun. Şehitlerimiz huzur bulsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Eylül, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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