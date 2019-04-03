Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım Kutlama Çiçekleri Yerine Bağış Yapılmasını İstedi

Başkan Yıldırım Kutlama Çiçekleri Yerine Bağış Yapılmasını İstedi

41 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanlığına seçilen İskender Yıldırım, kutlama çiçekleri yerine Mehmetçik Vakfına bağış yapılmasını istedi.

Başkan Yıldırım Kutlama Çiçekleri Yerine Bağış Yapılmasını İstedi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanlığına seçilen İskender Yıldırım, kutlama çiçekleri yerine Mehmetçik Vakfına bağış yapılmasını istedi.

31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı olarak seçilen İskender Yıldırım, ilk icraatı olarak kendisine kutlama çiçeği veya kişisel hediye göndermek isteyenlerin, Mehmetçik Vakfının hesabına bağış yapmalarını istedi.

Çiçekler yerine bağış yapılmasını isteyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevine seçilmem dolayısıyla, kutlama amacıyla çiçek göndermek isteyen değerli hemşerilerim, bunun yerine Mehmetçik Vakfının bağış hesabına bağışta bulunmalarını rica ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:22 Kaynak: İHA

Adıyaman, İskender Yıldırım, Güncel
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