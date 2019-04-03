Başkan Yıldırım Kutlama Çiçekleri Yerine Bağış Yapılmasını İstedi
41 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanlığına seçilen İskender Yıldırım, kutlama çiçekleri yerine Mehmetçik Vakfına bağış yapılmasını istedi.
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanlığına seçilen İskender Yıldırım, kutlama çiçekleri yerine Mehmetçik Vakfına bağış yapılmasını istedi.
31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı olarak seçilen İskender Yıldırım, ilk icraatı olarak kendisine kutlama çiçeği veya kişisel hediye göndermek isteyenlerin, Mehmetçik Vakfının hesabına bağış yapmalarını istedi.
Çiçekler yerine bağış yapılmasını isteyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevine seçilmem dolayısıyla, kutlama amacıyla çiçek göndermek isteyen değerli hemşerilerim, bunun yerine Mehmetçik Vakfının bağış hesabına bağışta bulunmalarını rica ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:22 Kaynak: İHA
RTÜK, Seçim Yasağını Delen Kuruluşlar Hakkında İnceleme Başlattı
Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz
Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek