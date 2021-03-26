Başkan Yıldırım, "Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz" projelerini anlattı - Son Dakika

Başkan Yıldırım, "Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz" projelerini anlattı

26.03.2021 12:11
Başkan Yıldırım,

Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, yapılan ve yapılması planlanan milyon liralık yatırımlar hakkında yaptığı değerlendirmede, Millet Bahçesi projesinin TOKİ'ye teslim ediğini, üçüncü etap TOKİ'nin yapılacağını ve mayıs ayı içerisinde de doğal gaz çalışmalarının...

Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, yapılan ve yapılması planlanan milyon liralık yatırımlar hakkında yaptığı değerlendirmede, Millet Bahçesi projesinin TOKİ'ye teslim ediğini, üçüncü etap TOKİ'nin yapılacağını ve mayıs ayı içerisinde de doğal gaz çalışmalarının başlayacağını belirtti.

İHA muhabirine konuşan Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ilçeye yapılan ve yapımı devam eden milyon liralık yatırımlardan bahsetti. Millet Bahçesi projesinin TOKİ'ye teslim edildiğini ve yakın bir zamanda da ihaleye çıkacağını belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Milletvekili Ramazan Can'a ve Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

"Millet Bahçesi'nin projesi TOKİ'ye teslim edildi"

124 konutluk üçüncü etap TOKİ'nin de yapılması için başvuru yaptıklarını ifade eden Yıldırım, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Biliyorsunuz 1. etap TOKİ daha önceki yıllarda yapılmıştı. İkinci etap benim belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Üçüncü etap için de başvurumuzu yapmıştık. Devletimizin sosyal konut projeleri dahilinde Keskin'e 124 konut daha yapılmasına TOKİ tarafından karar verildi. İhalesi de yapıldı ve işe başlandı. Kendilerine tanınan süre içerisinde inşallah ilçemizin ihtiyacı olan TOKİ'lerimiz bitmiş olacak. Mekanı, yeri çok güzel. Hakim bir tepede bulunuyor. Hemen arka tarafında da Millet Bahçesi olacak. Onun da projesi TOKİ'ye teslim edildi, ihalesi bekleniyor. Fevkalade güzel bir proje, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Valimiz Yunus Sezer'e, Milletvekilimiz Ramazan Can'a ilçemize gelen bu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Keskin'in bu tarz hizmetlere ihtiyacı var. Sadece bu değil, inşallah mayıs ayında doğalgaz da başlayacak. İlçenin yüzde 80'ine doğalgaz verilecek. Öğretmenevimiz de Keskin'e yakışır şekilde faaliyete geçti, devam ediyor."

"Keskin'i daha iyi bir konuma getireceğiz"

İleriye dönük olarak bu bölgeye bir okul ihtiyacının da olabileceğini dile getiren Yıldırım, "Geçmişte de burada okul yoktu. Burada okul yerimiz var. İnşallah buraya da bir okul yaptırabilirsek Keskin daha iyi noktada olacak. Keskin, Kırıkkale'nin en eski kadim şehri. Ben bunu sıkça vurguluyorum. Keskin'in geçmişini, tarihini anlatmak için. Dışarıda bulunanların çoğu tekrar Keskin'e yerleşmek istiyorlar. Önümüzdeki günlerde de bu daha çok olup artacağını düşünüyorum. Keskin'i daha iyi konuma, daha iyi bir noktaya getireceğiz" diye konuştu.

Yıldırım, "Her hizmetin bir karşılığı var, eleştirenler oluyor. Yapılan her hizmete anlamsız, yersiz muhalefet ediyorlar ama inşallah yapıldıkça onlar da başlarını öne eğip utanç duyarlar diyorum. Elimizden geldiğince Keskin'i daha iyi bir konuma taşımaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İlçemiz daha yaşanabilir yer olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 kilometrelik su hattının yenilendiğini kaydeden Yıldırım, "Ondan sonra çok şükür burada hiç su sıkıntısı olmadı. Kanalizasyonumuz da yapıldı, temizliğe elden geldiğince önem veriyoruz. Şehir içinde yapılacak güzelleştirmeler olacak. İlçede 22 dükkanımızı yıkıp yeniden yapıyoruz. İhalesi yapıldı. Kısa zamanda onlar da başlayacak. Keskin eski tarihi dokusuna uygun bir şekilde yapılmış olacak. Bedesten diye bir yerimiz var orada da 20 dükkanımız var, onun da projesi yapılıyor. Valimizin destekleriyle orayı da güzelleştirebilirsek ilçemiz daha yaşanabilir bir yer olacak" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Başkan Yıldırım, Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz projelerini anlattı
Başkan Yıldırım, Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz projelerini anlattı
Başkan Yıldırım, Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz projelerini anlattı
Başkan Yıldırım, Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz projelerini anlattı

Dede Yıldırım, Kırıkkale, Doğalgaz, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Yıldırım, 'Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz' projelerini anlattı - Son Dakika Ekonomi


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