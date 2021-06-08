Başkan Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Bilecik Kent Orman'da İl Başkanı Yıldırım, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ve İl Genel Meclis üyeleri mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar köylerinde sıkıntıları il başkanı ve milletvekiline iletirken, köylerde yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. - BİLECİK