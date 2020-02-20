Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "kariyer günleri" etkinliği kapsamında ilçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.

Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "kariyer günleri" etkinliği kapsamında ilçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.


Keskin Cumhuriyet Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Dede Yıldırım, belediye başkanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verip, öğrencilerin ilçede yapılmasını istedikleri hizmetlerle ilgili taleplerini dinledi.


Onlar için eğitime önemli katkılar sunmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Belediyeler doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ve hayatını kolaylaştıracak çeşitli projeler üretir. Bunun yanı sıra şehrimizin tarihi dokusunu, turizme kazandırmak için restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız için konut, park, yol gibi birçok hizmetler yapıyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Necmettin Dede, Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın her gün yeni bir rekor kırıyor! Tarihin en yüksek seviyesini gördü
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün cinsellik sistemi üyesi Abdülkadir Erhan Keskin Kapalıçarşı'da yakalandı Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:22:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]