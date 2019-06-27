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Başkan Yıldırım, Rektör Turgut ile bir araya geldi

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yıldırım, Rektör Turgut ile bir araya geldi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan İskender Yıldırım Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektörlük görevine atanan Rektör Turgut'a yeni görevinde başarılar diledi. Yıldırım, "Hocamızın Adıyaman Üniversitesine yeni bir soluk kazandıracağını ümit ediyoruz. Güzel çalışmaların altına imza atacağını önceki çalışmalarından yola çıkarak tahmin ediyoruz. Adıyaman'ımız çok güzel bir şehir. Üniversite ile birlikte güzel atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Turgut ise Adıyaman Üniversitesinin tüm kurum ve sivil toplum kuruluşları ile dirsek teması halinde olacağını belirterek kurumlar arası işbirliğini arttıracaklarını söyledi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
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