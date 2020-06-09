Başkan Yıldırım, temizlik ordusu ile çalışmalara katıldı - Son Dakika

Koronavirüsle mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan temizlik çalışmaları tüm hızı ile sürerken, o temizlik çalışmalarına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Gece yarısı temizlik işçilerinin yanına gelen Başkan Yıldırım, eline fırçayı alarak Alemdağ Caddesi'ni temizledi.

Ümraniye gece yarısı koronavirüsle mücadelede önemli bir göreve sahip temizlik işçilerinin hummalı çalışmasına sahne oldu. Bu çalışmaları denetlemek için gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilerleyen dakikalarda eline fırçayı alarak temizlik işçilerinin çalışmasına katıldı. Başkan Yıldırım, temizlik işçileri ile birlikte köpüklü su sıkılan caddenin temizliğini yaptı. Ümraniye'nin en hareketli caddesi olan Alemdağ Caddesi, temizlik ordusu tarafından köpüklü suyla sabaha kadar temizlendi.

"ÜMRANİYE'DE 3 BİN 200 CADDE VE SOKAĞIMIZI DEZENFEKTE ETTİK"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Alemdağ caddemizde temizlikteki hizmetli kardeşlerimizle birlikte sabunlu sularla Alemdağ Caddesi ve çevresini yıkıyoruz. Bu tabi koronavirüs sebebiyle zaten dezenfeksiyon işi Ümraniye'de 3 bin 200 cadde ve sokağımızda devam etti. Bu cadde ve sokaklar defalarca kere dezenfekte edildi. Şimdi daha ince bir temizlikle bunları sonlandırıyoruz. Ben emeği geçen kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ümraniye işte bu. Ümraniye'nin farkı bu. Ümraniyemizin bütün caddelerini sokaklarını sabunlu suyla yıkıyoruz ve dezenfekte ediyoruz" dedi.

Ümraniye'nin cadde ve sokaklarının mikronsis denilen araçla gece gündüz püskürtme yöntemiyle dezenfekte edildiğini hatırlatan Başkan Yıldırım, "Koronavirüsle mücadele en önemli konulardan birincisi hijyen, ikincisi de sosyal mesafe. Mutlaka maskemizi takacağız. Şu son üç dört gündür vakalarda artış var. Maalesef insanlar birbirine dikkat etmiyorlar. Biz eğer dikkatli davranarak Eylül ayına kadar devam edersek, hayatı da normalleştiririz, kendimizi de normalleştiririz ve inşallah daha iyi bir duruma geliriz diye düşünüyorum. Sosyal mesafeye devam, maskeye devam" şeklinde konuştu.

Cadde ve sokakların belediye ekipleri tarafından temizlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise Ümraniye Belediyesi'ne bu çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.