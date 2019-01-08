Başkan Yıldırımdan Genç Basketbolculara Destek

Bu akşam oynana Karamürsel Gençlikspor ve Gebze Gençler Birliği arasında oynanan U16 Basketbol maçında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım genç sporcuların yanındaydı.

Basketbol müsabakası başlamadan önce Karamürsel Gençlik spor oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yıldırım, genç sporculara başarılar dileyerek takıma moral konuşması yaptı. Kendilerini yalnız bırakmadıklarından ötürü Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür eden tecrübeli koç Turgut Taşçı ve sporcular temennilerin ardından düdüğün çalması ile Maça başladılar. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın yapmış olduğu ziyarette kendisine İlçe Spor Müdür Çetin Yıldız eşlik etti.