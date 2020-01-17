Başkan Yıldız: "370 binanın yıkılma tehlikesi olduğuna dair tespitimiz var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldız: '370 binanın yıkılma tehlikesi olduğuna dair tespitimiz var' - Son Dakika

Başkan Yıldız: "370 binanın yıkılma tehlikesi olduğuna dair tespitimiz var"

6 saat önce

Afet Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "Şuana kadar 370 binanın yıkılma tehlikesi olduğuna dair bir tespitimiz var. Buna ilişkin anıtlar kurulu ile yazışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor.

Başkan Yıldız:

Afet Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "Şuana kadar 370 binanın yıkılma tehlikesi olduğuna dair bir tespitimiz var. Buna ilişkin anıtlar kurulu ile yazışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Binaların çoğu 1 ve 2. derecede tarihi eser statüsündedir" açıklamasında bulundu.


Beyoğlu Belediyesi tarafından vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan 'Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi' hizmete açıldı. Açılışa, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz ve protokol katıldı. Halıcıoğlu'nda düzenlenen açılış programında, AFAD ile işbirliği protokolü imzalandı. Ayrıca Başkan Yıldız, telsizden belediye çalışanlarına hayırlı cumalar diledi. İmzalanan protokol kapsamında ortak arama kurtarma tatbikatların yanı sıra okullarda ve semt konaklarında ortak eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca afetlerle ilgili bilgilendirici broşürler ve kitapçıklar hazırlanarak vatandaşlara dağıtılacak.


"370 binanın yıkılma tehlikesi olduğuna dair tespitimiz var"


Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nun özellikle tarihi sit alanlarındaki metruk binalarla ilgili doğrudan yerel idarenin herhangi bir müdahale etme yetkisi yok. Şuana kadar 370 binanın yıkılma tehlikesi olduğuna dair bir tespitimiz var. Buna ilişkin anıtlar kurulu ile yazışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Binaların çoğu 1 ve 2. derecede tarihi eser statüsündedir. Bu tür binaların yıkılması belediyeler tarafından çıkarılacak rölöveler anıtlar kurulunun uygun görmesi halinde usullerle yıkılması mümkün olabiliyor. Bir de bu binalar ya özel mülkiyete konu olabiliyor ya da vakıf statüsündeki şahıslara ait mülkiyetler olabiliyor. Böyle bir durumda kimsenin özel mülkiyetine dokunma imkanımız yok. İlgilisine tebligat atılıyor. Rölöve çalışması yapmak can güvenliği açısından tehlike arz edebiliyor. Bunu da anıtlar kurulunun belirleyeceği başka bir usulle çözüyoruz. Önümüzdeki süreçte başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'nın Anıtlar Yüksek Kurulu ile merkezi yönetim Beyoğlu Belediyesi olarak bir yol haritamızı kamuoyu ile paylaşmış olacağız" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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