Başkan Yıldız'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının başlattığı kurtuluşun diriliş ve yükselişle taçlandığını belirtti.



Başkan Yıldız mesajında, "Adını dünya tarihine yazdıran büyük bir lider olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş yıllarında aziz milletimize ve ordumuza liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir milletin tarih sahnesine yeniden özne olmasının önünü açmıştır. Bugün Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş ve istikbal için ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi 15 Temmuz'da milletimizle, yine Afrin'de, Cerablus'ta ve son olarak Barış Pınarı Harekstında Mehmetçiğimizle ortaya koyduk. Gazi Atatürk'ün de belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilebebet payidar olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA