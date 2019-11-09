Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldız'dan 10 Kasım mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Yıldız'dan 10 Kasım mesajı

Başkan Yıldız'dan 10 Kasım mesajı

7 saat önce

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yıldız'dan 10 Kasım mesajı, System.String[]

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının başlattığı kurtuluşun diriliş ve yükselişle taçlandığını belirtti.


Başkan Yıldız mesajında, "Adını dünya tarihine yazdıran büyük bir lider olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş yıllarında aziz milletimize ve ordumuza liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir milletin tarih sahnesine yeniden özne olmasının önünü açmıştır. Bugün Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş ve istikbal için ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi 15 Temmuz'da milletimizle, yine Afrin'de, Cerablus'ta ve son olarak Barış Pınarı Harekstında Mehmetçiğimizle ortaya koyduk. Gazi Atatürk'ün de belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilebebet payidar olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa, AK Parti, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım" mesajı: Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz
Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 05:34:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldız'dan 10 Kasım mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]