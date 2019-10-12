Başkan Yıldız'dan 'çocuk bahçesi' müjdesi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mahallelere çocuk bahçeleri yapacaklarının müjdesini verdi.



Beyoğlu'nda 'Okul Buluşmaları' yeni eğitim yılında da devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız 'Okul Buluşmaları' kapsamında Haliç İlkokulu'nu ziyaret etti. İlk olarak okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yıldız, öğrencilerle birlikte Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren askerler için dua etti. Başkan Yıldız daha sonra öğretmenlerin ve velilerin taleplerini dinledi.



"Beyoğlu'nun hep birlikte temiz tutacağız"



Başkan Yıldız, "Öncelikle şuanda ordumuz bayrağımız için mücadele ediyorlar. Sevgili çocuklar askerlerimize hep birlikte dua edelim. Allah askerlerimizi korusun" dedi. Sağlıklı bir çevre için öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden temizlik konusunda daha hassas davranmalarını rica eden Başkan Yıldız, "Beyoğlu hepimizin. Beyoğlu'nun hep birlikte temiz tutacağız. Bizler de mahallelerimize çocuk bahçeleri yapacağız. Orada voleybol ağları, basketbol potası, oyun grupları ve spor aletleri olacak. Bunun için çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL